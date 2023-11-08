Москва, 8 ноября, 2023, 11:50 — ИА Регнум. США разоряют своих европейских вассалов, при этом продолжают покупать у России уран и критические материалы. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе круглого стола по тематике украинского урегулирования.

Иван Шилов ИА Регнум

«Вашингтон по сути дела разоряет своих европейских вассалов и даёт заработать своему военно-промышленному комплексу», — отметил министр иностранных дел России, добавив, что США навязали и продолжают навязывать Евросоюзу дорогой американский сжиженный природный газ, вынуждают своими эгоистичными законами европейские компании переводить предприятия за океан, где базовые издержки меньше, заставляют Европейский союз отказаться от всего российского.

Лавров указал на то, что США продолжают при этом покупать у России уран и другие критические материалы.

Как передавало ИА Регнум, эксперт Финансового университета при правительстве, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков высказал мнение о том, что США выгодно сотрудничество с Россией по закупке ядерного топлива, но если Вашингтон в целях нацбезопасности решится разорвать сотрудничество, то это потребует от Штатов дополнительных временных и финансовых крупных затрат.

Ранее глава управления по ядерной энергетике при министерстве энергетики США Кэтрин Хафф заявила, что зависимость Соединённых Штатов от российского ядерного топлива представляет критическую угрозу национальной безопасности государства. По её словам, «серьёзную озабоченность» вызывает то, что порядка 20% топлива, используемого американскими реакторами, идёт по контрактам с российскими поставщиками.