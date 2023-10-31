Томск, 31 октября, 2023, 09:46 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали в Томске гражданина России, работавшего на Украину, сообщили 31 октября в пресс-службе регионального управления ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Задержанный — хакер, который оказывал содействие силовым структурам Украины. Он помогал хакерским группировкам, координируемым украинскими силовиками и действовавшим во вред безопасности России.

По данным ФСБ, хакер осуществлял атаки подрывного характера на объекты информационной инфраструктуры России. Против него возбудили уголовное дело о госизмене (статья 275 УК РФ).

Обвиняемого арестовали по решению Кировского районного суда Томска.

ФСБ 30 октября сообщила о задержании в Севастополе гражданина России, работавшего на украинские спецслужбы. По данным ведомства, он собирал данные об оборонительных сооружениях ВС России на территории Крыма и передавал их Украине.

Задержанному предъявили обвинения. Суд арестовал его на время следствия.