Силовики задержали жителя ДНР, подозреваемого в передаче информации Киеву
ФСБ: в ДНР задержали мужчину, подозреваемого в передаче секретных данных ВСУ
Донецк, 7 ноября, 2023, 05:16 — ИА Регнум. Жителя Донецкой Народной Республики задержали по подозрению в передаче секретной информации украинской разведке. Об этом сообщило управление ФСБ России по ДНР.
Задержанный не раз пытался поступить в армию по контракту в добровольческие подразделения. У него была цель — получить данные, «касающиеся гостайны и иной чувствительной информации».
Связь с украинскими боевиками он держал через закладки в тайниках и закрытые сообщества в мессенджерах и соцсетях.
Подозреваемый сказал, что цель украинских силовиков — «давить людей». В работе СБУ «всё поставлено на точки обмана», верить никому нельзя, никаких с ними контактов иметь нельзя, потому что обманывают, унижают и угрожают постоянно.
«Это подонки, это не люди, они не из людского теста сделанные. Они через любого переступят, не глядя ни на что, ни на детей, ни на что», — сказал задержанный.
Как сообщало ИА Регнум, пленный украинский солдат заявил, что его призвали в ВСУ с психическими расстройствами и выписали ему документы, в которых не было ограничений по службе.
Украинский военнопленный Василий Палий заявил, что испытывает серьёзные проблемы со здоровьем, однако это не помешало военкомату мобилизовать его и отправить в зону боевых действий.