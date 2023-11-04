Краснодар, 5 ноября, 2023, 01:04 — ИА Регнум. В Краснодарском крае задержали 33-летнего уроженца Украины, пытавшегося совершить покушение на руководство одной из воинских частей. Об этом в субботу, 4 октября, сообщил Telegram-канал Baza.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

По данным следствия, 33-летний уроженец Украины по фамилии Тюлюбаев получил от представителей украинских спецслужб координаты тайника с элементами для изготовления самодельного взрывного устройства.

Отмечается, что Тюлюбаев должен был организовать покушение руководство одной из воинских частей, однако вскоре был задержан сотрудниками спецслужб.

Как передавало ИА Регнум, 31 октября в пресс-службе ФСБ по Томской области сообщили о задержании гражданина России, работавшего на Украину. Задержанным оказался хакер, который оказывал содействие силовым структурам Украины. В частности, по данным ФСБ, он помогал хакерским группировкам, действовавшим во вред безопасности России.