Москва, 8 ноября, 2023, 10:06 — ИА Регнум. Молдавия взяла курс на отказ от суверенитета, республика рискует стать очередной жертвой колониальной политики Запада. Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на проходящей в Москве встрече с коллегами по Содружеству Независимых Государств.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, власти Молдавии под давлением Запада и вопреки мнению народа страны взяли курс на присоединение к Евросоюзу, румынизацию, а также на отказ от национальной идентичности и суверенитета.

«По сути, Молдавия рискует стать очередной жертвой западной колониальной политики, которая осуществляется неприкрыто, нагло и цинично, с попранием норм международного права и законов страны, включая конституцию», — указал секретарь Совбеза России.

Как передавало ИА Регнум, Патрушев также сообщил, что противостояние ценностей и идеологий в мире перешло в острую фазу. По его словам, попытки Запада уничтожить цивилизационное многообразие, повсеместно внедрить неолиберальные идеологические установки и агрессивный индивидуализм под видом демократических ценностей вызывают отторжение, особенно в тех странах, где сильны традиционные общественные и духовно-нравственные устои.

Кандидат в мэры Кишинева от оппозиционной Партии коммунистов Республики Молдова Диана Караман 30 октября не смогла представить свою избирательную программу в эфире молдавского телевидения, поскольку её лишили права высказать свою позицию на русском языке. Политик назвала случившееся дискриминацией и призвала международное сообщество дать оценку тому, что произошло.

Ранее МИД России раскритиковал решение молдавских властей заблокировать доступ к русскоязычным порталам. Тогда в ведомстве назвали такие шаги «откровенно враждебными» по отношению к России.