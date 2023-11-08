Москва, 8 ноября, 2023, 09:52 — ИА Регнум. Противостояние ценностей и идеологий в мире перешло в острую фазу, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече секретарей Совбезов стран СНГ в Москве.

Владимир Астапкович/РИА Новости Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев во время встречи секретарей советов безопасности стран-участниц СНГ

«В острую фазу перешло противостояние ценностей и идеологий», — сказал он.

По его словам, попытки Запада уничтожить цивилизационное многообразие, повсеместно внедрить неолиберальные идеологические установки и агрессивный индивидуализм под видом демократических ценностей вызывают отторжение, особенно в тех странах, где сильны традиционные общественные и духовно-нравственные устои.

Закономерным следствием деструктивной политики Соединённых Штатов стало ухудшение ситуации в области глобальной безопасности, многие международные форматы, созданные в том числе для предотвращения конфликтов, такие как ОБСЕ и Совет Европы, стремительно обесцениваются и теряют влияние, добавил Патрушев.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Патрушев заявил, что деструктивные действия Соединённых Штатов повышают риск применения ядерного, химического и биологического оружия.

По его словам, закономерным следствием деструктивной политики Вашингтона стало ухудшение ситуации в области глобальной безопасности. Безответственные действия США не только способствуют обострению старых и появлению новых кризисов, но и препятствуют мирному урегулированию конфликтов, это сегодня можно наблюдать на Ближнем Востоке, уточнил он.