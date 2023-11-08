Москва, 8 ноября, 2023, 08:50 — ИА Регнум. Специалисты госкорпорации «Ростех» разработали новый бесконтейнерный патрон IGLA BIOR для охоты с небольшого расстояния (до 25 метров). Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба госкорпорации.

Petrov Sergey/Global Look Press

Отмечается, что дробь в бесконтейнерном патроне засыпается в гильзу на верхнюю часть пыжа и сразу выходит из ствола при выстреле. При выстреле контейнерным патроном пыж-контейнер после выхода из ствола продолжает полёт вместе с дробью, затем дробовой снаряд покидает контейнер и начинает формироваться осыпь.

Индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев, слова которого приводит пресс-служба, заявил, что специалисты предприятия активно ведут работу по разработке новых отечественных патронов, после введения санкций на российском рынке патронов фиксируется их дефицит (импортные классические и бесконтейнерные боеприпасы больше в России не продаются).

Он обратил внимание на то, что бесконтейнерные патроны востребованы у охотников, спрос на них достаточно высок.

«Наш новый боеприпас выполнен с использованием полностью отечественных компонентов и комплектующих. Он стал продолжением линейки бренда IGLA. В настоящее время изделие проходит сертификацию на серийное производство. Планируемый объем первой партии составит 1 млн патронов», — приводит пресс-служба его слова.

Отмечается, что изделие BIOR предназначено для охоты на дичь в непосредственной близости от охотника. Номенклатура дроби IGLA BIOR будет представлена номерами 9, 7, 5, 3, 1.

Как передавало ИА Регнум, российская госкорпорация «Ростех» досрочно направила в Вооружённые силы России новейшую систему минирования «Земледелие». Отмечается, что данный комплекс способен в считаные минуты разместить мины на площади в несколько футбольных полей. Система может в автоматическом режиме осуществлять залп по расчётным точкам прицеливания, регистрировать на электронной карте координаты падения и передавать данные вышестоящему звену управления.

«Ростех» поставил в Вооружённые силы России партию беспроводных устройств связи, работающих в режиме громкой связи. Отмечается, что оборудование обеспечивает качественный приём и передачу звука, в том числе в экстремальных условиях. Технология позволяет успешно выполнять задачи в условиях быстро меняющегося боевого пространства, уточнили в госкорпорации. Оборудование представляет собой портативное беспроводное приёмо-передающее устройство, которое работает в режиме громкой связи. Оборудование способно принимать и передавать звуковую информацию, находясь на расстоянии до 10 м от базового блока.

Ранее специалисты холдинга «Росэлектроника» создали комплекс связи с искусственным интеллектом (ИИ) для самолётов пятого поколения.

Применение разработки будет способствовать повышению качества связи между воздушными судами и наземными комплексами, указывается, что комплекс работает в диапазонах высоких и очень высоких частот. При этом он использует технологию когнитивного радио, в результате чего в значительной степени повысилась защита связи от помех и средств разведки.