Спецназ «Сибирь» атаковал дронами-камикадзе позиции ВСУ около Клещеевки
Донецк, 8 ноября, 2023, 08:11 — ИА Регнум. Бойцы спецназа «Сибирь» Южной группировки войск атаковали дронами-камикадзе (FPV-дронами) две позиции ВСУ, на одной из которых располагалась гранатомётная огневая точка противника на передовой около Клещеевки. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на оператора беспилотников.
По его словам, российские военнослужащие вскрыли огневую точку противника на артёмовском направлении в ДНР. Они атаковали её двумя дронами-камикадзе. Один беспилотник попал рядом с орудием, которое было накрыто маскировочной сетью, второй дрон залетел в замаскированный блиндаж.
Отмечается, что в ходе воздушной разведки была обнаружена ещё она позиция ВСУ. В результате атаки дрона-камикадзе блиндаж был полностью уничтожен.
Как передавало ИА Регнум, штурмовая группа Ивановского гвардейского соединения ВДВ ВС России уничтожила технику на опорном пункте украинской армии в районе Артёмовска. Десантники взяли опорный пункт и отразили контратаку.
Бойцы штурмовых групп с нескольких направлений незаметно приблизились к опорному пункту ВСУ, где боевики готовились к выдвижению в сторону российских оборонительных позиций, и стремительно атаковали их.
Артиллеристы ВДВ уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ на артёмовском направлении. Личный состав гаубичного артиллерийского дивизиона одного из десантно-штурмовых соединений ВДВ уничтожил замаскированный командно-наблюдательный пункт ВСУ с личным составом, который находился в одном из полуразрушенных домов населённого пункта в серой зоне.