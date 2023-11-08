Донецк, 8 ноября, 2023, 08:11 — ИА Регнум. Бойцы спецназа «Сибирь» Южной группировки войск атаковали дронами-камикадзе (FPV-дронами) две позиции ВСУ, на одной из которых располагалась гранатомётная огневая точка противника на передовой около Клещеевки. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на оператора беспилотников.

Алексей Коновалов/ТАСС

По его словам, российские военнослужащие вскрыли огневую точку противника на артёмовском направлении в ДНР. Они атаковали её двумя дронами-камикадзе. Один беспилотник попал рядом с орудием, которое было накрыто маскировочной сетью, второй дрон залетел в замаскированный блиндаж.

Отмечается, что в ходе воздушной разведки была обнаружена ещё она позиция ВСУ. В результате атаки дрона-камикадзе блиндаж был полностью уничтожен.

Как передавало ИА Регнум, штурмовая группа Ивановского гвардейского соединения ВДВ ВС России уничтожила технику на опорном пункте украинской армии в районе Артёмовска. Десантники взяли опорный пункт и отразили контратаку.

Бойцы штурмовых групп с нескольких направлений незаметно приблизились к опорному пункту ВСУ, где боевики готовились к выдвижению в сторону российских оборонительных позиций, и стремительно атаковали их.

Артиллеристы ВДВ уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ на артёмовском направлении. Личный состав гаубичного артиллерийского дивизиона одного из десантно-штурмовых соединений ВДВ уничтожил замаскированный командно-наблюдательный пункт ВСУ с личным составом, который находился в одном из полуразрушенных домов населённого пункта в серой зоне.