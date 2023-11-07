ДНР, 7 ноября, 2023, 06:41 — ИА Регнум. Штурмовая группа Ивановского гвардейского соединения ВДВ ВС РФ уничтожила технику на опорном пункте украинской армии в районе Артёмовска. Десантники взяли опорный пункт и отразили контратаку. О результатах боевой операции сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

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Бойцы штурмовых групп с нескольких направлений незаметно приблизились к опорному пункту ВСУ, где боевики готовились к выдвижению в сторону российских оборонительных позиций, и стремительно атаковали их.

В ходе боя десантники уничтожили одну единицу БМП-1 и лёгкий танк западного производства.

«Подразделения Ивановского гвардейского соединения закрепились на занятых позициях противника, который спешно отступил», — добавили в военном ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ попытались атаковать территорию России с помощью беспилотников.

Утром 7 ноября была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили девять украинских беспилотников. Также были перехвачены восемь дронов ВСУ над акваторией Чёрного моря и Крымским полуостровом.

В Минобороны РФ сообщили, что бойцы расчёта РСЗО «Град» Центрального военного округа нанесли удар по скоплению живой силы и техники противника на краснолиманском направлении.