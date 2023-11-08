Донецк, 8 ноября, 2023, 06:18 — ИА Регнум. Артиллерия ВС РФ сорвала четыре попытки ротации киевских боевиков на купянском направлении, в районе Синьковки и Тимковки Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв от артиллерии

По словам начальника пресс-центра группировки «Запад» Сергея Зыбинского, на купянском направлении, кроме сорванных попыток ротации ВСУ, артиллеристы также уничтожили два минометных расчёта противника в районе Вишневого и Петропавловки.

Как сообщало ИА Регнум, более 50 военнослужащих погибли в результате халатности руководства 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ на подконтрольной Киеву части Запорожской области, заявил в интервью американской газете The Washington Post украинский военный.

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили ещё о трёх погибших в результате обстрела киевскими боевиками Донецка и Макеевки.