Вашингтон, 8 ноября, 2023, 02:58 — ИА Регнум. Более 50 военнослужащих погибли в результате халатности руководства 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ на подконтрольной Киеву части Запорожской области, рассказал в интервью американской газете The Washington Post украинский военный.

Иван Шилов ИА Регнум Потери ВСУ

Собеседник издания рассказал, как его сослуживцы попали под обстрел российской армии во время церемонии награждения в честь Дня ракетных войск и артиллерии Украины.

«Это ошибка командования, потому что они должны были сказать: «Давайте лучше раздадим награды на уровне подразделений прямо в окопах». В общем, мы просто расслабились», — отметил он.

По словам военного, в церемонии принимали участие лучшие артиллерийские расчёты ВСУ, также погибло много офицеров.

Как сообщало ИА Регнум, 3 ноября удар российских войск ракетами «Искандер» уничтожил целое подразделение 128-й бригады Вооружённых сил Украины в Запорожской области. Это подтвердил украинский министр обороны Рустем Умеров.

После этого глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что отстранил командира 128-й горно-штурмовой бригады украинской армии на время расследования после российского ракетного удара во время торжественного построения. В Киеве заверили, что от ответственности никто не уйдёт.