Москва, 8 ноября, 2023, 05:28 — ИА Регнум. На Украине в зоне спецоперации уже проходят боевое крещение новые разведывательно-ударные дроны, которые разработаны концерном «Калашников». Об испытаниях «РИА Новости» рассказали в «Ростехе».

Иван Шилов ИА REGNUM Летающий дрон

По результатам тестирования дронов на передовой СВО, если потребуется, будут внесены коррективы в настройки, заверили специалисты.

Впоследствии в корпорации примут решение по запуску дронов в серийное производство.

Как сообщало ИА Регнум, российский дрон «Орлан» стал огромной проблемой для украинской армии, заявил основатель группировки «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрей Билецкий (внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Билецкий сказал, что по беспилотным системам оперативно-тактического класса российская армия ушла далеко вперёд. По его словам, качественно глушить «Орлан» у украинских военных не получается, а тратить ракеты, которые и так в дефиците, — проблематично. Помимо этого, побороть РЭБом «Орлан» чрезвычайно сложно.

Командир роты ударных беспилотников киевской армии Юрий Федоренко заявил, что ВС РФ имеют значительное преимущество в количестве и качестве применения в спецоперации FPV-дронов, способных вести видеотрансляцию.