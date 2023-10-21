Киев, 21 октября, 2023, 18:20 — ИА Регнум. Российский дрон «Орлан» стал огромной проблемой для украинской армии, заявил основатель группировки «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрей Билецкий (внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Василий Иванов ИА Регнум Беспилотник «Орлан-30»

«Орлан» большая проблема для нас — это разные типы разведки, арткорректировка», — заявил он.

Билецкий также отметил, что по беспилотным системам оперативно-тактического класса российские Вооружённые силы ушли далеко вперёд. По его словам, качественно глушить «Орлан» у украинских военных не получается, а тратить ракеты, которые и так в дефиците, проблематично. Помимо этого, побороть РЭБом «Орлан» чрезвычайно сложно.

Основатель запрещённого в России объединения добавил, что «Орланы» работают днём и ночью, иногда в полосе действия украинской бригады может «висеть» до 11 таких беспилотников. Как пояснил Билецкий, для украинских военных это означает, что не возможно осуществить работу артиллерии, наступление бронетехники, подвезти боеприпасы или рыть капониры. На все эти объекты ВС России наводят удары, которые легко и просто корректируются «Орланом».

Также он отметил, что «Орлан» более эффективен, чем западные аналоги или же украинский дрон «Лелека».

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2022 года российские военные начали применять беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Орлан-10» в ударном варианте. Дроны способны нести осколочно-фугасные гранаты, которые закладываются в специальные блоки и подвешиваются под крыло. В условиях помех радиоэлектронной борьбы ВСУ «Орлан-10» выполняет разведывательные полёты на тактическую глубину, обнаруживая цели и передавая их координаты артиллеристам.

Разработчиком «Орлана» стало предприятие «Специальный технологический центр». Беспилотник также используется комплексом радиоэлектронной борьбы РБ-341В «Леер-3». БПЛА может находиться в воздухе до 18 часов, максимальное удаление от оператора составляет 200 километров, а высотный потолок — пять километров.