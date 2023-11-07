Астана, 8 ноября, 2023, 02:05 — ИА Регнум. Процесс перехода от однополярного мира к многополярному проходит болезненно, что вызывает беспокойство по поводу безопасного существования стран и континентов, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

«Формирование архитектуры современного многополярного мира идёт чрезвычайно болезненно. И на фоне конфликтов, происходящих в самых разных точках планеты, санкционного противостояния, торговых войн довольно сложно оставаться оптимистом», — сказал он в интервью «Известиям».

По словам Токаева, любые разногласия необходимо решать по нормам и принципам Устава ООН, который принимался мировым сообществом после самой кровопролитной войны в истории человечества.

Президент Казахстана подчеркнул, что как только неукоснительное следование нормам международного права возобладает над эмоциями, мир вернётся в состояние устойчивого равновесия. Эта формула актуальна для политических систем, а также для разрешения экономических, экологических и гуманитарных проблем.

Для создания гармоничной мировой экономики государствам Глобального Юга и Глобального Севера необходимо прийти к общему знаменателю на основе принципов взаимного доверия, уважения интересов, а также многостороннего сотрудничества. При этом центральную роль в этом процессе должна играть ООН. Токаев отметил безальтернативность всемирной организации, которая объединяет всё человечество.

Лидер Казахстана считает, что пришло время сделать ООН основным проводником в обеспечении глобальной безопасности, способным эффективно решать проблемы современности и новые вызовы. Отчетливее проявляется необходимость реформ в Совете Безопасности за счёт расширения его состава. Важно, чтобы более значимую роль играли голоса малых и средних стран, добавил Токаев.

Как сообщало ИА Регнум, Россия является одним из лидеров, которые формируют новый мир с равными правами и возможностями, заявил президент РФ Владимир Путин. Сегодня страна не просто активно участвует в формировании нового, более справедливого многополярного мира с равными правами и возможностями для всех государств и цивилизаций, за своё будущее, за принципы справедливого мироустройства, за свободу стран и народов Россия сражается на поле боя, добавил президент.

На встрече с представителями религиозных объединений РФ 25 октября президент России Владимир Путин назвал лицемерием идеи Запада о новом мировом порядке. По его словам, на Западе видят, как набирает силу процесс формирования многополярного мироустройства, и, чтобы сдержать развитие независимых, суверенных стран, расколоть мировое большинство, идёт в ход исламофобия, антисемитизм и русофобия.

Президент России посетит Казахстан 9 ноября.