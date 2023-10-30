Москва, 30 октября, 2023, 23:34 — ИА Регнум. Россия на поле боя ведёт борьбу за будущее и принципы справедливого мироустройства, заявил российский президент Владимир Путин 30 октября на совещании, посвящённом ситуации в Дагестане.

Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости Владимир Путин

Он отметил, что наша страна является одним из лидеров, которые формируют новый мир с равными правами и возможностями.

«Сегодня Россия не просто активно участвует в формировании нового более справедливого, многополярного мира с равными правами и возможностями для всех стран и цивилизаций, мы не только являемся одними из лидеров этого объективного исторического процесса… Расскажу больше, и это всем известно, за наше будущее, за принципы справедливого мироустройства, за свободу стран и народов Россия сражается на поле боя», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что в рамках специальной военной операции РФ борется с теми, кто стоит за обострением ситуации вокруг Палестины, и только этой деятельностью российская сторона может помогать палестинскому народу. Президент также уточнил, что Россия поддерживает тех, кто стремится к настоящей и истинной свободе.

Кроме того, российский лидер добавил, что позиция ООН по Ближнему Востоку подвергается травле и попытке дискредитации.

Как сообщало ИА Регнум, 5 октября Владимир Путин рассказал, что Россия готова внести огромный вклад в новое мироустройство. При этом он подчеркнул, что такую позицию РФ к взаимодействию ряд сил превратно восприняли как покорность.

Помимо этого президент отметил, что многообразие мира нельзя подчинить одной схеме, даже той, которую веками использовал западный мир со своей колониальной политикой.

11 октября Владимир Путин заявил, что Россия всегда настаивала на реализации решения Совета Безопасности ООН о создании независимого палестинского государства. Он напомнил, что позиция РФ по вопросу урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной складывалась десятилетиями.