Донецк, 7 ноября, 2023, 22:26 — ИА Регнум. Под мощным обстрелом украинских боевиков вечером 7 ноября оказался Буденновский район города Донецка, сообщил корреспондент газеты «Известия».

Валентин Спринчак/ТАСС

В результате обстрелов один из снарядов упал на территории жилого дома. На месте работают сотрудники аварийных служб.

Ранее в этот же день под обстрел ВСУ попал автобус с пассажирами в центре Донецка.

Как сообщало ИА Регнум, 7 ноября ВСУ обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня HIMARS. В результате трёхкратного обстрела города, по предварительной информации, погибли шесть человек, ранения получили 11 граждан, подтвердил глава ДНР Денис Пушилин.

Также повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры, девять многоквартирных жилых домов и одно медучреждение.

Кроме того, под огнём ВСУ 7 ноября оказались Ворошиловский и Киевский районы Донецка. При обстреле центрального Ворошиловского района города в 15:40 по местному времени (16:40 мск) произошёл обрыв контактного провода, на одном из участков встали трамваи. В Киевском районе украинский снаряд попал в склад на улице Гаражной, вспыхнул пожар.

По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, жертвами массированного обстрела центра Донецка стали более 20 человек.