Донецк, 7 ноября, 2023, 21:16 — ИА Регнум. Более 20 человек, по предварительным данным, погибли в Донецке 7 ноября в результате обстрела со стороны Украины. Об этом сообщили власти города и республики.

Под огнём — Ворошиловский и Киевский районы

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил об обстреле центрального Ворошиловского района города в 15:40 по местному времени (16:40 мск). Из-за обстрела произошёл обрыв контактного провода, на одном из участков встали трамваи.

В Киевском районе украинский снаряд попал в склад на улице Гаражной, вспыхнул пожар. Кулемзин призвал жителей оставаться в укрытиях.

Прямое попадание и шестеро погибших

Вражеский снаряд напрямую попал в здание Управления труда и социальной защиты населения на улице Челюскинцев в Ворошиловском районе, что привело к обрушению перекрытий. Погибли шесть человек, позже заявил Кулемзин.

Два человека — водитель маршрутного такси и пассажир — пострадали в том же районе. Они получили ранения средней степени тяжести.

Трёхкратный обстрел из РСЗО HIMARS

Глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что центр города был трижды обстрелян из РСЗО HIMARS. Погибли шесть человек, ещё 11 получили ранения. Четыре объекта гражданской инфраструктуры получили повреждения.

В Будённовском районе, добавил глава ДНР, ранен мужчина. Повреждены девять многоквартирных жилых домов и одно медицинское учреждение.

Данные представительства ДНР в СЦКК — погибших более 20 человек

Жертвами массированного обстрела центра Донецка стали более 20 человек, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своём Telegram-канале.

Огонь по Ворошиловскому району Донецка ВСУ открывали в 16:25, 16:40 и 18:27 с позиций у города Селидово, расположенного северо-западнее. Стреляли из РСЗО HIMARS осколочными ракетами М-31.

«По состоянию на 20:30 по предварительным данным жертвами обстрелов стали более 20 человек. Информация продолжает поступать», — заявили в представительстве.

Как сообщало ИА Регнум, 5 ноября беспилотник ВСУ сбросил боеприпас в Кировском районе Донецка. В первой половине дня украинские войска четырежды обстреляли город, выпустив по Петровскому, Кировскому и Куйбышевскому районам в общей сложности 12 снарядов натовского калибра 155 мм.