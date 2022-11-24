Краснодарский край, 4 августа, 2006, 16:02 — ИА Регнум. С 12 по 13 августа в посёлке Джубга Туапсииского района пройдёт финал IV Открытого краевого фестиваля ВИА и рок-групп "Зелёная поляна". Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Департаменте культуры Краснодарского края, этот конкурс, проводимый департаментом и краевым научно-методическим центром культуры, завоевал репутацию одного из наиболее масштабных и серьезных форумов молодёжной музыки Кубани.

Уже проведены зональные этапы фестиваля, в которых приняли участие представители 25 городов и районов Кубани. Было прослушано 44 ВИА и рок-групп, в которых участвует 201 музыкант-любитель. Победители зональных конкурсов станут бороться за 1, 2 и 3 места в крае, 12 августа - ВИА, 13 августа - рок-группы.

В течение двух дней выступят творческие коллективы из городов Краснодара, Абинска, Анапы, Армавира, Белореченска, Гулькевичи, Славянска-на-Кубани, Туапсе, Темрюка, Выселковского, Ленинградского, Каневского, Мостовского, Староминского районов.

"Зелёная поляна" - это, прежде всего, конкурс, проба сил как начинающих артистов с разным уровнем подготовки, так и ведущих любительских ансамблей и групп. В жюри входят композиторы заслуженные деятели искусств России Владимир Чернявский и Виталий Кеворков, а также генеральный директор Центра музыкальных технологий "Анонс" Владимир Сигидин и главный администратор Государственного академического Кубанского казачьего хора заслуженный деятель искусств Кубани Сергей Полежаев. Победители будут награждены дипломами, памятными подарками, сувенирами с фестивальной символикой.