Тегеран, 7 ноября, 2023, 18:58 — ИА Регнум. Отправка в Персидский залив стратегической атомной подводной лодки США «Флорида» связана не с непосредственными действиями Ирана, а с общим осложнением ситуации в ближневосточном регионе, сказала ИА Регнум политолог Каринэ Геворгян.

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«Американцы усиливают своё присутствие, стремясь обеспечить безопасность своих многочисленных баз, — комментирует эксперт. — Цель демонстрации силы — послать сигнал разным группам, которые являются проиранскими, но не подчиняются Тегерану в полной мере».

Так эксперт прокомментировала сообщения о том, что США направили в Персидский залив атомную подводную лодку. Речь идёт об АПЛ «Флорида» класса «Огайо». По данным СМИ, целью появления подлодки является демонстрация возможностей по сдерживанию Ирана.

На вооружении субмарины могут стоять до 154 крылатых ракет «Томагавк», однако ядерных боеголовок подлодка не несёт, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителей Пентагона.

Геворгян обратила внимание на неожиданный визит 5 ноября госсекретаря США Энтони Блинкена в Ирак. Приезд главы Госдепа, как полагает Геворгян, был попыткой передать определённую конфиденциальную информацию иранскому руководству: премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани после этой встречи сразу же направился с визитом в Тегеран.

«То есть сейчас за закрытыми дверями, видимо, идёт некий диалог для того, чтобы «пробки не перегорели», — отметила собеседница ИА Регнум. — Ведь иранское руководство в лице главы МИД Хосейна Амира Абдоллахияна заявляет: Тегеран лишь придерживается международных норм и идеи создания двух государств — палестинского и израильского. Более того, Иран всё время посылает месседж, что не собирается участвовать в военном противостоянии».

Отправка в Персидский залив подводной лодки США не столько сигнал Тегерану, сколько некая дополнительная гарантия от провокаций с непоправимыми последствиями, делает вывод политолог-иранист.

Это демонстрация потенциала для удара, например по позициям сориентированных на Иран повстанцев-хуситов в Йемене или иракских шиитов. Руководство США, по мнению Геворгян, отдаёт себе отчёт в неполной подконтрольности этих сил Тегерану.

«В Вашингтоне, включая Пентагон, эта точка зрения присутствует», — поясняет собеседница.

Но, как уточняет эксперт, оппоненты действующей администрации президента США Джо Байдена заинтересованы в том, чтобы спровоцировать конфликт с Ираном.

Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) накануне, 6 ноября, сообщило на своей официальной странице в соцсети Х (бывший Twitter), что подлодка «Огайо» с ядерной силовой установкой и крылатыми ракетами прибыла в ближневосточный регион.

За день до этого, 5 ноября, CENTCOM также сообщало о прибытии в восточные воды Средиземного моря авианосца «Дуайт Эйзенхауэр» вместе с ударной ближневосточной группой, включающей ракетный крейсер и эсминцы.