Вашингтон, 6 ноября, 2023, 04:33 — ИА Регнум. Американская стратегическая атомная подводная лодка класса «Огайо» прибыла на Ближний Восток, сообщило на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter) Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM).

Иван Шилов ИА REGNUM Подлодка

«Подводная лодка класса «Огайо» прибыла в зону ответственности Центрального командования США», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 4 ноября стало известно, что в воды Средиземного моря на Ближнем Востоке прибыл второй по счёту американский авианосец. Речь идёт о корабле «Дуайт Эйзенхауэр» (Dwight Eisenhower) и его ударной группе.

Вместе с авианосцем в регион прибыли ракетный крейсер, эсминцы и девять авиационных эскадрилий. Ранее восточной части Средиземного моря достиг другой авианосец США Gerald R. Ford («Джеральд Р. Форд»).

5 ноября издание The Times of Israel распространило информацию о том, что министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху допустил, что израильские войска могут применить ядерное оружие в секторе Газа. Он заявил, что это является «одной из возможностей» развития действующего вооружённого конфликта.