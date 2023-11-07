Донецк, 7 ноября, 2023, 17:21 — ИА Регнум. Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил украинского снайпера Игоря Клещунова, застрелившего четырёх жителей Мариуполя, к пожизненному лишению свободы. Об этом 7 ноября сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

СК России. Кадр из видео Украинский снайпер Игорь Клещунов, застреливший четырёх жителей Мариуполя

«Доказательства, собранные СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора снайперу 501-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Игорю Клещунову», — говорится в сообщении.

Отмечается, что он признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением, применении запрещённых методов в вооружённом конфликте и убийстве двух и более лиц.

По данным следствия, 14 марта 2022 года в Мариуполе фигурант не менее 20 раз выстрелил в трёх невооружённых мужчин, все они скончались на месте. Спустя две недели он расстрелял ещё одного мирного жителя.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3844579" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, 31 октября Верховный суд ДНР вынес приговор трём военнослужащим Национальной гвардии Украины помощнику пулемётчика Денису Залевскому, стрелку Евгению Кирису и помощнику гранатомётчика Богдану Кашпруку за убийства мирных жителей в Мариуполе. Им назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Следствие установило, что они расстреляли три автомобиля с находившимися в них десятью мирными гражданами, четверо из которых скончались на месте.

В июне Следственный комитет предъявил обвинение в убийстве жителей Мариуполя украинскому пограничнику. В марте 2022 года пограничник Сергей Ростовский потребовал от следовавших на мотороллере двух мирных жителей остановиться. После этого на расположенной рядом улице началась стрельба и гражданские лица попытались укрыться в безопасном месте, но Ростовский начал стрелять по ним.