Застрелившему четырёх жителей Мариуполя снайперу ВСУ дали пожизненный срок
Суд приговорил снайпера ВСУ Клещунова к пожизненному сроку за четверное убийство
Донецк, 7 ноября, 2023, 17:21 — ИА Регнум. Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил украинского снайпера Игоря Клещунова, застрелившего четырёх жителей Мариуполя, к пожизненному лишению свободы. Об этом 7 ноября сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.
«Доказательства, собранные СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора снайперу 501-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Игорю Клещунову», — говорится в сообщении.
Отмечается, что он признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением, применении запрещённых методов в вооружённом конфликте и убийстве двух и более лиц.
По данным следствия, 14 марта 2022 года в Мариуполе фигурант не менее 20 раз выстрелил в трёх невооружённых мужчин, все они скончались на месте. Спустя две недели он расстрелял ещё одного мирного жителя.
Как сообщало ИА Регнум, 31 октября Верховный суд ДНР вынес приговор трём военнослужащим Национальной гвардии Украины помощнику пулемётчика Денису Залевскому, стрелку Евгению Кирису и помощнику гранатомётчика Богдану Кашпруку за убийства мирных жителей в Мариуполе. Им назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Следствие установило, что они расстреляли три автомобиля с находившимися в них десятью мирными гражданами, четверо из которых скончались на месте.
В июне Следственный комитет предъявил обвинение в убийстве жителей Мариуполя украинскому пограничнику. В марте 2022 года пограничник Сергей Ростовский потребовал от следовавших на мотороллере двух мирных жителей остановиться. После этого на расположенной рядом улице началась стрельба и гражданские лица попытались укрыться в безопасном месте, но Ростовский начал стрелять по ним.