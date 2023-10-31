Москва, 31 октября, 2023, 18:15 — ИА Регнум. Верховный суд ДНР вынес приговор трём военнослужащим Национальной гвардии Украины за убийства мирных граждан в Мариуполе, сообщили 31 октября в пресс-службе Следственного комитета России.

«Вынесен приговор <…> помощнику пулеметчика Денису Залевскому, стрелку Евгению Кирису и помощнику гранатометчика Богдану Кашпруку», — говорится в сообщении.

Суд признал их виновными в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещённых методов, убийстве и покушении на убийство двух или более лиц, совершенном организованной группой по мотивам политической или идеологической ненависти. Приговором суда Залевскому, Кирису и Кашпруку назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

По данным следствия, Залевский в марте 2022 года, находясь на боевой позиции на улице Казанцева в Мариуполе, расстрелял трёх мужчин, не участвующих в вооруженном конфликте. В результате полученных ранений двое мирных граждан скончались на месте. Следствие также установило, что трое военных расстреляли три автомобиля с находившимися в них десятью мирными гражданами. Четверо мирных жителей скончались на месте.

Как сообщало ИА Регнум, в июне Следственный комитет предъявил обвинение в убийстве жителей Мариуполя украинскому пограничнику. В марте 2022 года пограничник Сергей Ростовскийпотребовал от следовавших на мотороллере двух мирных жителей остановиться. После этого на расположенной рядом улице началась стрельба и гражданские лица попытались укрыться в безопасном месте, но Ростовский начал стрелять по ним. Пограничник признал вину и рассказал об обстоятельствах содеянного.