Мариуполь, ДНР, 2 июня, 2023, 09:44 — ИА Регнум. Обвинение украинскому пограничнику, который причастен к убийству мирных жителей, предъявили сотрудники Следственного комитета. Об этом 2 июня сообщила пресс-служба СК России.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Следственный комитет России предъявил обвинение военнослужащему Государственной пограничной службы Украины Сергею Ростовскому», — говорится в сообщении.

Уточняется, что указанному лицу инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356, п. «а, ж, л» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов, убийство»).

Также указывается, что, по информации следователей, 26 марта 2022 года пограничник находился в Мариуполе потребовал следовавших на мотороллере двух мирных жителей (мужчину и женщину) остановиться. После этого на расположенной рядом улице началась стрельба и гражданские лица попытались укрыться в безопасном месте, однако Ростовский начал по ним стрелять и нанёс смертельные ранения.

Кроме того, отмечается, что два других военных ВСУ, находившихся на месте преступления и бывших очевидцами убийства, дали показания, ставшие доказательствами вины пограничника. Сам Ростовский признал вину и рассказал об обстоятельствах содеянного.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июня Верховный суд ЛНР приговорил военного ВСУ, вместе с сослуживцами обстреливавшего дома, в подвалах которых прятались мирные жители, из-за чего погибли двое из них, к 21 году тюремного заключения. Обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Верховный суд ДНР ранее приговорил боевика «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Алексея Кыркалова с позывным Фриц за расстрел военнопленного ВС России в Мариуполе в апреле 2022 года к пожизненному сроку заключения. Его признали виновным в «применении в вооружённом конфликте запрещённых методов и убийстве».