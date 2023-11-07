Берлин, 7 ноября, 2023, 15:40 — ИА Регнум. Германия будет соблюдать национальные квоты по боевым системам, несмотря на приостановку участия в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), а также допустила, что сможет вернуться к соглашению в случае изменения позиции России. Об этом представитель МИД ФРГ сообщил журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Правительство Германии, как и его союзники по НАТО, по-прежнему привержено безопасности Европы. Это также включает в себя один из центральных принципов ДОВСЕ, а именно эффективный контроль над вооружениями обычных вооруженных сил в Европе», — заявил представитель.

В МИД также подчеркнули, что Германия намерена продолжить реализацию некоторых мер ДОВСЕ, таких как обмен данными.

Ранее стало известно, что Великобритания и её союзники решили приостановить участие в Договоре об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ) после выхода из него России.

По данным The Wall Street Journal, США решили приостановить участие в ДОВСЕ с 7 декабря.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 7 ноября Россия завершила процедуру выхода из ДОВСЕ. Перед этим Россия уведомила все государства-участники о выходе из ДОВСЕ.

В конце мая президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон № 179-ФЗ о денонсации Договора об обычных вооружённых силах в Европе. Документ изначально подписали 16 стран, которые тогда входили в НАТО, а также шесть участников ещё действовавшей на тот момент Организации Варшавского договора, в том числе Советский Союз. Ни в одной из стран НАТО этот договор не ратифицировали.