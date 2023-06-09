Москва, 9 июня, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Россия официально уведомила страны — члены Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) о выходе из этого соглашения, это произойдёт 7 ноября 2023 года, сообщили 9 июня в МИД РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

В российском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что Будапештский меморандум также утратит силу вместе с выходом Москвы из ДОВСЕ.

У оппонентов не должно быть иллюзий, что Россия может вернуться в ДОВСЕ, договор стал пережитком прошлого, добавили в МИД.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 29 мая подписал Федеральный закон № 179-ФЗ о денонсации Договора об обычных вооружённых силах в Европе.

Документ изначально подписали 16 стран, которые тогда входили в НАТО, а также шесть участников ещё действовавшей на тот момент Организации Варшавского договора, в том числе Советский Союз. Ни в одной из стран Североатлантического альянса не ратифицировали этот договор.