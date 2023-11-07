Киев, 7 ноября, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Украинский офицер, подаривший помощнику главнокомандующего ВСУ Геннадию Частякову гранаты, предупредил, что они боевые. Об этом советник МВД Украины Марьяна Рева заявила 7 ноября в эфире всеукраинского телемарафона.

Виктор Антонюк/РИА Новости

Помощник главкома ВСУ Валерия Залужного Частяков погиб 6 ноября в своём доме в результате взрыва гранаты, его 13-летний сын получил тяжёлые ранения. В украинском МВД ранее заявили, что взрыв произошёл из-за неосторожного обращения с боеприпасом.

«Граната, которая взорвалась, была подарком. И уже у нас есть свидетельство лица, которое подарило этот презент. Он был в виде коробки. В середине находились бутылка алкоголя и шесть гранат», — рассказала Рева.

Сам возможный подозреваемый, отметила она, предупредил Частякова, что дарит ему боевые гранаты. Но погибший, очевидно, не отнёсся к предупреждению всерьёз, добавила представитель МВД.

Гранаты изъяли с места происшествия и направили на экспертизу. По имеющимся данным, произошёл несчастный случай. Уголовное производство ведётся по факту гибели человека и неосторожного обращения с боеприпасами, но не исключено, что дело будет переквалифицировано, сообщила Рева.

Как сообщало ИА Регнум, 6 ноября Частяков отмечал день рождения, ему исполнилось 39 лет. Дома в селе Чайки под Киевом он стал раскрывать пакеты с подарками, в одном из них был ящик с гранатами. Одну гранату взял в руки 13-летний сын Частякова, но отец забрал её и выдернул кольцо, после чего раздался взрыв. Частяков погиб на месте, его сына и дочь госпитализировали, жена не пострадала.

Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, гранаты Частякову подарил коллега. Две такие же гранаты нашли в его кабинете. Согласно показаниям вдовы Частякова, гранаты ему передал старший помощник замглавкома ВСУ Александр Тимченко. По одной из версий, Частяков принял боевые гранаты за рюмки необычной формы, так как боеприпасы лежали в коробке с бутылкой виски.

По словам советника главы Донецкой Народной Республики Яна Гагина, гибель Частякова может быть убийством. В таком случае это своего рода сообщение для Залужного от лидера киевского режима Владимира Зеленского. Гагин полагает, что украинские чиновники поедают друг друга, как пауки в банке, и гибель Частякова это явно иллюстрирует.