Киев, 7 ноября, 2023, 10:39 — ИА Регнум. Помощник главкома ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков, погибший в результате взрыва у себя дома, мог подумать, что подаренные ему гранаты в действительности являются рюмками, пишет украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В материалах дела отмечается, что подарочный набор с гарантами Частякову подарил его коллега полковник Тимченко А. В. В деревянной коробке была бутылка виски Black Label и шесть гранат.

Эту версию подтверждают все свидетели, при которых полковник вручал подарок. Его уже допросили, он рассказал, что сам решил сделать такой подарок.

«Возможно, Частяков посчитал, что это такая шутка. Так как после этого он забрал детей из школы и начал разбирать с ними подарки. Он подумал, что в коробке не боевые гранаты, а рюмки специфической формы», — отметил источник.

Как передавало ИА Регнум, 6 ноября у Частякова был 39-й день рождения. Сообщалось, что он пришёл домой в селе Чайки под Киевом с подарками от коллег. Стал раскрывать пакеты и показывать их детям и супруге. Так, в одной из коробок находился ящик с гранатами. Одну из них взял в руки 13-летний сын. Он начал крутить кольцо, но отец забрал гранату и выдернул кольцо, спровоцировав взрыв. Частяков-старший погиб на месте, сына отвезли с ранениями в больницу, жена и трое детей не пострадали.

Гибель помощника главкома ВСУ является своего рода сообщением для Валерия Залужного от лидера киевского режима Владимира Зеленского, считает советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, украинские чиновники поедают друг друга, как пауки в банке, гибель Частякова явно иллюстрирует это, поскольку раскол между Зеленским и Залужным наметился давно.