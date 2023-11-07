Киев, 7 ноября, 2023, 13:13 — ИА Регнум. Дети помощника главкома ВСУ Валерия Залужного Геннадия Частякова, погибшего в результате взрыва гранаты у себя дома, до сих пор находятся в больнице, сообщило 7 ноября украинское агентство УНН.

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По его данным, дочь Частякова находится в состоянии средней тяжести, но, по информации врачей, угрозы жизни нет. Состояние сына, который также находился в доме в момент взрыва, оценивается как тяжёлое. Ему 7 ноября провели операцию.

Как передавало ИА Регнум, 6 ноября у Частякова был 39-й день рождения. Сообщалось, что он пришёл домой в селе Чайки под Киевом с подарками от коллег. Стал раскрывать пакеты и показывать их детям и супруге. Так, в одной из коробок находился ящик с гранатами. Одну из них взял в руки 13-летний сын. Он начал крутить кольцо, но отец забрал гранату и выдернул кольцо, спровоцировав взрыв. Частяков-старший погиб на месте, сына отвезли с ранениями в больницу, жена и трое детей не пострадали.

Издание «Страна. ua» уточняло, что помощник Залужного мог подумать, что подаренные ему гранаты в действительности являются рюмками. В материалах дела отмечается, что подарочный набор с гарантами Частякову подарил его коллега полковник Тимченко А. В. В деревянной коробке была бутылка виски Black Label и шесть гранат. Эту версию подтверждают все свидетели, при которых полковник вручал подарок. Его уже допросили, он рассказал, что сам решил сделать такой подарок.

Гибель Частякова является своего рода сообщением для Валерия Залужного от лидера киевского режима Владимира Зеленского, считает советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, украинские чиновники поедают друг друга, как пауки в банке, гибель помощника главкома ВСУ явно иллюстрирует это, поскольку раскол между Зеленским и Залужным наметился давно.