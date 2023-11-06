Донецк, 6 ноября, 2023, 23:28 — ИА Регнум. Гибель помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова является своего рода сообщением для Валерия Залужного от лидера киевского режима Владимира Зеленского, заявил советник главы ДНР Ян Гагин.

«Естественно, это никакой не несчастный случай, это убийство, это подрыв, и я полагаю, что это некий месседж, такое сообщение Залужному от Зеленского», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

По его словам, украинские чиновники поедают друг друга, как пауки в банке, гибель Частякова явно иллюстрирует это, поскольку раскол между Зеленским и Залужным наметился давно.

Как сообщало ИА Регнум, 6 ноября в результате детонации взрывного устройства, заложенного в подарочном пакете, погиб помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного 39-летний Геннадий Частяков. Украинский главком подтвердил информацию.

Предположительно, подарок со взрывным устройством Частякову, по показаниям его вдовы, передал старший помощник замглавкома ВСУ Тимченко А. В., написало украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.