Вашингтон, 7 ноября, 2023, 13:24 — ИА Регнум. Образ лидера киевского режима Владимира Зеленского напоминает лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера из фильма «Бункер». Такое мнение высказал экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По его мнению, сегодняшний образ Зеленского похож на образ фюрера в фильме, в котором последний постоянно кричал на окружающих. Он добавил, что таким лидера киевского режима показали в статье британской газеты Times.

Джонсон отметил, что в последние месяцы Зеленский не замечает происходящего в реальной жизни, продолжая настаивать на бесполезном контрнаступлении.

Как передавало ИА Регнум, ранее Ларри Джонсон сообщал, что Зеленский отдаёт приказы, невыполнимые для ВСУ. По его словам, у Украины уже нет шансов изменить ситуацию и мир становится свидетелем медленной гибели киевского режима. Также Джонсон обратил внимание на то, что НАТО сейчас больше обеспокоено конфликтом между Израилем и Палестиной.

Обозреватель Washington Post Макс Бут отметил, что американцы и украинцы всё чаще высказывают взаимные обвинения из-за неудач киевской армии. Журналист проанализировал, почему Украина не добилась успеха в схватке с Россией, отмечая, что американские и украинские чиновники часто указывают пальцем друг на друга. Первые уверены, что украинцы плохо справились с наступлением в стиле НАТО и вернулись к войне на истощение.

Бывший дипломат США Час Фриман заявил, что у ВСУ закончилось «пушечное мясо», которое они могли бы использовать для наступления. Он отметил, что в связи с этим Украине грозит потеря ещё больших территорий. Кроме того, Фриман обратил внимание на «серьёзные разногласия» внутри НАТО, проявившиеся на фоне провала наступления ВСУ.