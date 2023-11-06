Вашингтон, 6 ноября, 2023, 05:51 — ИА Регнум. У Вооружённых сил Украины закончилось «пушечное мясо», которое они могли бы использовать для наступления, заявил бывший дипломат США Час Фриман в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«У Украины закончилось «пушечное мясо». Следовательно, у НАТО оно тоже закончилось. Если вся ваша программа заключалась в том, чтобы сражаться до последнего украинца, а они заканчиваются, то у вас нет программы», — сказал он.

Он отметил, что в связи с этим Украине грозит потеря ещё больших территорий. Кроме того, Фриман обратил внимание на «серьёзные разногласия» внутри НАТО, проявившиеся на фоне провала наступления ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, ранее польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Wirtualna Polska заявил, что провал контрнаступления ВСУ под руководством главкома Валерия Залужного, совершившего ряд приведших к этому ошибок, приведёт к полному поражению Киева. По его словам, у Украины не останется выбора, кроме как пойти на переговоры.