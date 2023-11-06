Вашингтон, 7 ноября, 2023, 02:58 — ИА Регнум. Американцы и украинцы всё чаще высказывают взаимные обвинения из-за неудач киевской армии. Об этом написал обозреватель Washington Post Макс Бут.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Журналист проанализировал, почему Украина не добилась успеха в схватке с Россией, отмечая, что американские и украинские чиновники часто указывают пальцем друг на друга. Первые уверены, что украинцы плохо справились с наступлением в стиле НАТО и вернулись к войне на истощение.

Украинцы жалуются, что Запад не предоставил им достаточно оружия, и что многие из полученных ими вооружений находятся в плохом состоянии, не хватает достаточного количества самолётов, оборудования для разминирования бронетехники.

По мнению Бута, провал контрнаступления ВСУ обострил противоречия между Вашингтоном и Киевом.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский отдаёт приказы, невыполнимые для ВСУ. Об этом 6 ноября заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

Бывший дипломат США Час Фриман заявил, что у ВСУ закончилось «пушечное мясо», которое они могли бы использовать для наступления. Он отметил, что в связи с этим Украине грозит потеря ещё больших территорий. Кроме того, Фриман обратил внимание на «серьёзные разногласия» внутри НАТО, проявившиеся на фоне провала наступления ВСУ.