Москва, 7 ноября, 2023, 13:07 — ИА Регнум. Вооружённые силы России применили в ходе специальной военной операции зенитную ракетную систему (ЗРС) С-400 «Триумф» с использованием зенитных управляемых ракет с активными головками самонаведения, сообщил ТАСС источник, близкий к Министерству обороны РФ.

Минобороны РФ/ТАСС

По его словам, российские военные в ходе спецоперации использовали ЗРС С-400 «Триумф» в тандеме с самолётом дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

«В составе ЗРС С-400 использовались ЗУР с активными головками самонаведения. Все это обеспечило успех применения системы по авиации противника», — сказал собеседник агентства.

Как передавало ИА Регнум, во время встречи с военнослужащими подразделений группировки «Восток» министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы России получили зенитно-ракетные комплексы, которые сбили 24 украинских самолёта за пять дней.

Также министр обороны указал на то, что возможности ВСУ снижаются и отмечаются большие потери украинской авиации. Шойгу подчеркнул, что возможностей у ВСУ становится всё меньше благодаря боевой работе российских военных.