Тель-Авив, Израиль, 7 ноября, 2023, 11:10 — ИА Регнум. Израильские военные взяли под свой контроль опорный пункт группировки ХАМАС на севере сектора Газа. Об этом заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) у себя в Telegram-канале.

Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press

В сообщении говорится, что на территории опорного пункта находились противотанковые ракеты, пусковые установки, вооружение и различные разведывательные материалы. Военные уточняют, что удар по пункту наносился истребителями в координации с сухопутными войсками на земле. По данным ЦАХАЛ, на месте удара находились 10 палестинских военных.

В публикации ЦАХАЛ также сказано о нанесении ударов по прилегающему к больнице «Аль-Кудс» зданию, в котором, по заявлению израильских военных, могли находиться «десятки террористов». Отмечается, что эта атака привела к сильным вторичным взрывам, которые могут указывать на наличие склада оружия в здании.

Как передавало ИА Регнум, по данным телеканала Al Jazeera, израильские военные вечером 6 ноября совершили серию авиаударов по территории вокруг больницы «Аль-Кудс» в районе Тель-аль-Хава на севере сектора Газа. По информации Палестинского Красного Полумесяца, запасы топлива в больнице закончатся через 48 часов — медицинское обслуживание по всей Газе находится на грани краха.

Ранее министр обороны Израиля генерал-майор запаса Армии обороны Йоав Галант заявил, что лидер ХАМАС Яхья Синвар прячется в бункере, в то время как армия Израиля имеет «впечатляющие достижения, включая удары по террористам».