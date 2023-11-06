Доха, 7 ноября, 2023, 00:59 — ИА Регнум. Израильские военные вечером 6 ноября совершили серию авиаударов по территории вокруг больницы «Аль-Кудс» в районе Тель-аль-Хава на севере сектора Газа. Об этом рассказал катарский телеканал Al Jazeera.

Иван Шилов ИА Регнум Удар по больнице в секторе Газа

О жертвах и пострадавших сведений пока нет.

По сообщению Палестинского Красного Полумесяца запасы топлива в больнице закончатся через 48 часов — медицинское обслуживание по всей Газе находится на грани краха.

«Больница на грани разрушения из-за израильской бомбардировки анклава», — добавил телеканал.

Как сообщало ИА Регнум, Белый дом планирует передать Армии обороны Израиля высокоточные бомбы семейства Spice для военной авиации.

Палестино-израильский конфликт перерос в кризис человечества, мирное население и гражданская инфраструктура уничтожаются в ходе наземных операций ЦАХАЛ, заявил 6 ноября на пресс-конференции по Ближнему Востоку генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

По состоянию на 6 ноября, число погибших от бомбардировок Израиля в секторе Газа превысило 10 тыс. человек. Минздрав анклава уточнил, что жертвами воздушных налётов в том числе стали 4104 ребёнка.

В ЦАХАЛ в этот же день сообщили о том, что за сутки армия нанесла удары по более чем 450 объектам палестинского движения ХАМАС. В результате был убит Джамаль Мусса, отвечавший в ХАМАС за специальные операции в сфере безопасности. Кроме того, в боях уничтожены и несколько командующих батальонами движения.