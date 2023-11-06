Тель-Авив, Израиль, 6 ноября, 2023, 22:58 — ИА Регнум. Министр обороны Израиля генерал-майор запаса Армии обороны Йоав Галант сообщил, что лидер ХАМАС Яхья Синвар прячется в бункере. Об этом сообщили в пресс-релизе минобороны Израиля.

Momen Faiz/ZUMAPRESS/Global Look Press Лидер ХАМАС Яхья Синвар

«Синвар прячется в бункере и позволяет командирам ХАМАСа умирать. Командиры ЦАХАЛ руководят своими войсками, стоя на передовой и добиваясь успехов», — цитирует военное ведомство Галанта.

По мнению главы минобороны, армия страны имеет «впечатляющие достижения, включая удары по террористам».

«Только за прошедший день мы устранили как командиров рот, так и командиров батальонов», — заверил Йоав Галант.

Как сообщало ИА Регнум, ЦАХАЛ за сутки нанесла удары по более чем 450 объектам палестинского движения ХАМАС.

В атаках также участвовали военно-морские силы страны.

Израильские военные утверждают, что в результате ударов был убит Джамаль Мусса, отвечавший в ХАМАС за специальные операции в сфере безопасности.

В результате авиаударов по лагерю беженцев Джебалия погибли или получили ранения как минимум 400 человек. При этом представитель ЦАХАЛ подтвердил, что Тель-Авив нанёс удар по лагерю беженцев.

Число жертв в секторе Газа достигло почти 10 тыс. человек, около половины из них — дети, примерно 25 тыс. человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тыс. человек. Кроме того, по разным оценкам, порядка 200–250 человек могут находиться в плену у ХАМАС.