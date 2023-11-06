Москва, 7 ноября, 2023, 01:49 — ИА Регнум. Страны НАТО недоговороспособны заключить с Россией соглашение в сфере контроля над вооружением, заявили в МИД РФ, комментируя завершение процедуры выхода из Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ).

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

«С учётом прямой ответственности стран НАТО за разжигание конфликта на Украине, а также приёма в альянс Финляндии и продолжающегося рассмотрения аналогичной заявки Швеции, даже формальное сохранение ДОВСЕ стало неприемлемым с точки зрения коренных интересов безопасности России», — отметили в ведомстве.

В МИД напомнили об истории Договора, из которого можно сделать несколько выводов. Первый отражает то, что попытки обеспечивать военную безопасность в Европе без учёта интересов России ни к чему хорошему не приведут. Во-вторых, попытки цепляться за устаревшие договорённости обречены на провал и чреваты развалом механизмов сотрудничества в сфере контроля над вооружениями. Кроме того, власти стран НАТО и государств-клиентов блока наглядно показали свою недоговороспособность, указали в ведомстве.

В связи с этим в настоящее время никакие договорённости с НАТО и союзниками в сфере контроля над вооружениями невозможны, заверили в МИД России.

Как передавало ИА Регнум, 7 ноября Россия окончательно завершила процедуру выхода из ДОВСЕ. Действие документа было приостановлено ещё в 2007 году. Также для России утратили силу ещё два два юридически обязывающих соглашения, связанные с ДОВСЕ. Это Будапештское соглашение от 3 ноября 1990 года о максимальных уровнях для наличия обычных вооружений и техники шести государств — участников Варшавского Договора, и фланговый документ от 31 мая 1996 года.