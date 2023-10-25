Москва, 25 октября, 2023, 16:54 — ИА Регнум. Между Варшавой и Киевом будут нарастать противоречия, потому что политические решения Дональда Туска будут направлены в первую очередь на укрепление отношений Польши с Евросоюзом и на отстранение от полного подчинения США. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился доцент Финансового университета при правительстве, научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлёв.

OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС Дональд Туск

Ранее в издании LB․ua написали, что Украине не стоит питать иллюзий и надеяться, что бывший глава Евросовета Дональд Туск существенно изменит отношения между Варшавой и Киевом, если сформирует новое правительство в Польше. Согласно статье, украинские власти рассчитывали на снижение уровня напряженности между государствами по вопросу транзита зерна. Но поляки осознали последствия возможного присоединения Украины к Евросоюзу, когда основным получателем фондов ЕС вместо Варшавы станет Киев.

«Противоречия между Польшей и Украиной давно назрели, а с появлением в правительстве оппозиционера Туска всё ещё ухудшится. Он за национальные интересы, и ему по большому счёту не так интересна Украина. Он ориентирован на Евросоюз и укрепление связей с ним», — отметил Журавлёв.

Так, по мнению политолога, если Дональду Туску удастся сформировать правительство, то вопрос с поставками украинского зерна будет решаться не в пользу Киева. Туск как бывший глава Евросовета поставит во главу угла налаживание и укрепление отношений с Еврокомиссией, что ему, уверен эксперт, удастся. Тогда Украина потеряет возможности дальше поставлять дешёвое зерно как минимум на территорию Польши.

«И про Волынскую резню никто в Польше не забывает. Люди так и не простили украинцам антипольских действий. И только ненависть к России объединила руководства Украины и Польши. Но Туск больше проевропейский политик. Он сначала займётся своими внутренними проблемами», — поделился Журавлёв.

Он счёл вероятным, что Дональд Туск захочет избавить Варшаву от полного подчинения Соединённым Штатам, которые сейчас используют Польшу как американский хаб в Европе и главную базу для передачи оружия Вашингтона Киеву. По мнению политолога, если Варшаве удастся избавиться от полной американской зависимости, то поляки перестанут всегда полностью поддерживать Украину.

Парламентские выборы, которые состоялись в Польше 15 октября, привели к смене власти в стране. После 8 лет правления консервативной партии «Право и справедливость» большинство в сейме (нижняя палата парламента, которая формирует правительство) получила нынешняя оппозиция во главе с либеральной партией «Гражданская платформа».

Бывший президент Польши Лех Валенса допустил начало гражданской войны в стране из-за ситуации с парламентскими выборами. По словам политика, ситуация в Польше серьёзная, в конечном итоге народ выйдет на улицу в ещё большем количестве. Такого «бунта» можно ожидать не только в Польше, сказал он.

Ранее Дональд Туск предупреждал, что если PiS («Право и Справедливость», партия действующей власти) победит на предстоящих выборах в польский парламент, то Польша может выйти из Евросоюза.