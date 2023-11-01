Москва, 1 ноября, 2023, 11:48 — ИА Регнум. Российские военные ударами FPV-дронов уничтожили Т-64М «Булат» украинской армии около Спорного в ДНР. Об этом 1 ноября сообщили в Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Российские военные ударами FPV-дронов уничтожили украинский танк Т-64М «Булат» в районе Спорного (ДНР)», — говорится в сообщении.

Сначала танк ВСУ поразил один беспилотник, после чего боевая машина вспыхнула, после чего к ней приблизился второй дрон и ликвидировал её.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 1 ноября, командир мотострелковой роты с позывным Чех рассказал, что российские бойцы взяли под контроль опорный пункт ВСУ на угледарском направлении. Военный уточнил, что Вооружённые силы России смогли закрепиться на этом участке фронта.

Позднее в этот же день военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что украинские войска стали применять нестандартные способы использования гранатомётов на краснолиманском направлении. По его мнению, ВСУ делают это из-за вынужденной экономии западных боеприпасов.