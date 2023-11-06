Москва, 6 ноября, 2023, 13:54 — ИА Регнум. Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России по плану и в полном объёме обеспечивает боевую авиацию, флот, сухопутные войска всеми передовыми видами вооружений, сообщил 6 ноября глава Минпромторга, вице-премьер Денис Мантуров, выступая с лекцией в рамках федерального просветительского марафона «Знание. Первые» в ходе выставки «Россия».

Павел Львов/РИА Новости

«Заверяю вас, что оборонно-промышленный комплекс в полном объёме и чётко по плану обеспечивает боевую авиацию, флот, сухопутные войска всеми передовыми видами вооружений», — сказал он.

Мантуров также добавил, что многие зарубежные эксперты называют российскую оборонную промышленность самой совершенной в мире.

Как передавало ИА Регнум, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что правительство России разрешило оборонной промышленности использовать все резервы для увеличения производства артиллерии. В частности, Минобороны упростило процедуру заключения контрактов, сократило объём испытаний, а также снизило требования к выбору комплектующих при условии сохранения качества финальной продукции.

Международную выставку-форум «Россия» в первый день работы посетили более 190 тысяч человек. Выставка открылась в День народного единства, 4 ноября, на ВДНХ. На ней представили более 130 экспозиций, а также открыли 13 экскурсионных маршрутов. Организаторы отметили, что посещаемость выставки-форума в этом году побила рекорд. В первый день выставки прошёл масштабный флешмоб, участники которого станцевали сразу на десяти площадках ВДНХ. Старт праздника дали в 10:00 перед входом на ВДНХ у «Живой карты России». Посетители смогли попробовать блюда кухонь народов России на гастрономическом фестивале «Россия — территория вкуса».

До завершения выставки в 2024 году вход на неё для посетителей будет бесплатным. Во время проведения выставки-форума запланированы культурно-развлекательная, образовательная и деловая программы.