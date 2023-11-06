Москва, 6 ноября, 2023, 13:46 — ИА Регнум. Россия годами находится под санкциями Запада и обрела способность вести диалог и одновременно сохранять свой суверенитет. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе марафона общества «Знание» в рамках Международной выставки-форума «Россия».

Известия/ Павел Волков Глава МИД РФ Сергей Лавров

«Вот эта способность развивать отношения с другими государствами, не жертвуя нашим суверенитетом и не подвергая угрозе ни нашу безопасность, ни перспективы социально-экономического развития, ни рост благосостояния граждан, эту способность мы обрели за последние несколько лет, может быть, лет 10, по крайней мере с тех пор как Запад начал применять против нас беспрецедентные санкции», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что эти санкции существовали всегда, но их ожесточенность и всеохватность проявились полностью после того, как Запад спровоцировал государственный переворот на Украине.

Глава МИД России уточнил, что Россия больше не может полагаться на партнёров, которые «в любой момент могут обмануть».

Лавров также отметил, что одновременно с этим Россия оставляет дверь открытой для партнёров, которые проявили свою надёжность и не пытаются использовать экономические отношения в своих эгоистичных интересах.

«Оставляем дверь открытой и для Запада, но — когда и если Запад одумается и если там наступит отрезвление — мы посмотрим, с чем они к нам придут. И в зависимости от того, что будет предложено, будем решать, принимать нам эти предложения или не принимать. Соответствуют они интересам нашего суверенного развития, или они опять создают ловушку для перспектив развития нашей страны», — подчеркнул дипломат.

Как передавало ИА Регнум, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал единство, веру и сильную власть основами российской государственности. Как отметил Патрушев, под воздействием сил извне Россия неоднократно оказывалась на грани потери суверенитета, но русский народ смог сплотиться и выйти на путь самостоятельного развития.

Как отметил Патрушев, к 2022 году в стране значительно снизились уровни террористической активности, факты причинения тяжкого вреда здоровью, краж, разбоев и грабежей. В 2022–2023 годах Россия поставила на экспорт 60 млн тонн зерна и помогла зарубежным странам в обеспечении продовольствием на $40 млрд. По его словам, Россия занимает уникальное место в международной системе, отстаивая национальные интересы во внешней политике.

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что Запад говорит о санкциях против России так, будто на них согласился весь мир, но это не так, ограничения являются удобным инструментом только для западных стран. По его словам, санкции являются рычагами, которые имеют в распоряжении так называемые развитые экономики, основанные на механизмах, полномочиях и инструментах, созданных в течение многих лет. Он отметил, что западные страны используют эти рычаги, когда им это удобно, и делают это, когда думают, что на карту поставлены их интересы.