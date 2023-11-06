Нью-Дели, 6 ноября, 2023, 12:14 — ИА Регнум. Запад говорит о санкциях против России так, будто на них согласился весь мир, но это не так, ограничения являются удобным инструментом только для западных стран. Об этом 6 ноября заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

РИА Новости/ Алексей Витвицкий

По его словам, санкции являются рычагами, которые имеют в распоряжении так называемые развитые экономики, основанные на механизмах, полномочиях и инструментах, созданных в течение многих лет.

Он отметил, что западные страны используют эти рычаги, когда им это удобно, и делают это, когда думают, что на карту поставлены их интересы.

«Разумеется, во многих частях мира концепция санкций воспринимается по-разному. Это делается так, как будто весь мир согласился на санкции. Это не совсем так», — сказал Джайшанкар.

Как сообщало ИА Регнум, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал введённые против России санкции идиотскими и призвал их отменить. Он обратил внимание на увеличившийся на 40% импорт российского газа во Францию, несмотря на происходящий на Украине конфликт.

В сентябре в Европарламенте признали провал введённых против России санкций. Депутат Мик Уоллес в соцсети задался вопросом, когда наступит тот момент, что ЕС очнётся и признается, что антироссийские санкции вредят больше Европе, чем России.

Посол России в Австралии Алексей Павловский назвал «разрушенными до основания» отношения с Австралией из-за поддержки Канберрой общей позиции коллективного Запада. Посол отметил, что в вопросе санкций Канберра зашла так далеко, что ей уже сложно придумать какие-нибудь новые ограничения в отношении РФ.