Москва, 4 ноября, 2023, 20:18 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал единство, веру и сильную власть основами российской государственности. Об этом он сказал 4 ноября на просветительском марафоне Знание. Первые на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

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Как отметил Патрушев, под воздействием сил извне Россия неоднократно оказывалась на грани потери суверенитета, но русский народ смог сплотиться и выйти на путь самостоятельного развития.

«Всё это выстрадано временем. Величие России всегда страшило Европу. Природные, духовные, людские богатства России, её огромные территории всегда вызывали и будут вызывать зависть и алчность, это регулярно проявлялось в попытках враждебного идеологического воздействия, обмана, интриг, экономического закабаления и прямой агрессии, но поползновениям всегда давался мощный отпор», — сказал Патрушев.

Как пример из истории он привёл разгром немецких рыцарей на Чудском озере и победу в Отечественной войне 1812 года, победу над фашистской Германией. В новое время под влиянием Запада ошибки советского руководства привели к распаду СССР, коллапсу государства. Итогом десятилетия «безоглядных либеральных реформ» Патрушев назвал «сползание» страны до слаборазвитого уровня с угрозой полной потери суверенитета.

«Иностранные советники, которые наводнили Россию, поощряли сепаратизм, навязывали кабальные долговые обязательства, делали ставку на стимулирование хаоса и введение внешнего управления страной. Но многонациональный народ снова сплотился и отстоял Родину. Потребовался лидер, который мог бы поставить во главу угла вопросы благополучия населения, проявить высшие человеческие и организационные качества. Таким лидером стал Владимир Путин, который вначале был председателем правительства, а потом стал президентом и, в соответствии с Конституцией, занял должность председателя Совбеза», — рассказал секретарь организации.

Как отметил Патрушев, к 2022 году в стране значительно снизились уровни террористической активности, факты причинения тяжкого вреда здоровью, краж, разбоев и грабежей. В 2022–2023 годах Россия поставила на экспорт 60 млн тонн зерна и помогла зарубежным странам в обеспечении продовольствием на $40 млрд. По его словам, Россия занимает уникальное место в международной системе, отстаивая национальные интересы во внешней политике.

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Как сообщало ИА Регнум, на том же мероприятии зампредседателя правительства Марат Хуснуллин провёл лекцию о развитии инфраструктуры России. По его словам, перед страной стоит задача создать новое качество инфраструктуры, включая жильё, автодороги, аэропорты, инженерные сети и многое другое. Он обратил внимание, что стратегия развития инфраструктуры в стране определена до 2030 года.