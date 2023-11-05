Донецк, 5 ноября, 2023, 16:53 — ИА Регнум. Украинские войска сбросили по Кировскому району Донецка боеприпас с беспилотного летательного аппарата. Об этом 5 ноября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА Регнум

Уточняется, что дрон сбросил боеприпас на Кировский район города в 15:35 (совпадает с мск).

По информации СЦКК, за время с 07:40 по 12:25 ВСУ четыре раза обстреляли Донецк, выпустив по Петровскому, Кировскому и Куйбышевскому районам города в общей сложности 12 снарядов натовского калибра 155 мм.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 5 октября, губернатор Курской области Роман Старовойт написал, что ВСУ обстреляли в регионе село Гуево. Он уточнил, что в результате обстрела никто не пострадал.

Ранее в этот же день глава Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что украинские войска нанесли ракетный удар по Скадовску. По его словам, одна из американских ракет ВСУ попала в мебельный магазин, в результате обстрела пострадавших нет.