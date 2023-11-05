Скадовск, Херсонская область, 5 ноября, 2023, 11:52 — ИА Регнум. Украинская армия 5 ноября нанесла ракетный удар по территории города Скадовска в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.

Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо

«Минувшей ночью боевики киевского режима обстреляли Скадовск: одна американская ракета попала в мебельный магазин», — сообщил Сальдо.

По данным главы региона, люди не пострадали, а вот здание магазина получило сильные повреждения. Губернатор добавил, что ВСУ нанесли городской инфраструктуре существенный материальный ущерб.

Глава региона высказал мнение, что ВСУ обстреливают мирные кварталы, стараясь испортить людям праздники и выходные. Он подчеркнул, что Украина действует как террористическая организация.

Сальдо 3 ноября сообщил об обстреле посёлка Чаплинка в Херсонской области со стороны ВСУ. В результате ракетного удара по зданию соцфонда и службы занятости погибли девять человек.

ВСУ применили для удара по посёлку ракеты производства США. Четыре из шести ракет сбили силы ПВО, но две попали в здание. По словам Сальдо, ВСУ целенаправленно нанесли удар по мирным жителям. Обстрел они провели днём, когда в здании были люди.