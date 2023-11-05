Курск, 5 ноября, 2023, 15:26 — ИА Регнум. Украинская армия обстреляла село Гуево на территории Курской области. Об этом 5 ноября сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

Сергей Аверин/РИА Новости

«Сегодня со стороны Украины обстреляно село Гуево Суджанского района. Никто из жителей не пострадал», — написал.

Глава региона уточнил, что в результате удара село осталось без электроснабжения, в нём не работает мобильная связь, также в одном из домов осколками выбило стёкла окна.

Старовойт отметил, что аварийные бригады уже начали восстановительные работы, и пообещал оказать помощь в ремонте.

Как передавало ИА Регнум, ранее 5 ноября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о ночном ударе по городу Скадовску со стороны ВСУ. Он уточнил, что одна американская ракета попала в мебельный магазин, и добавил, что никто не пострадал в результате удара.

Глава Херсонской области 3 ноября сообщил об обстреле посёлка Чаплинка со стороны ВСУ. В результате ракетного удара по зданию соцфонда и службы занятости погибли девять человек.