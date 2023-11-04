Геническ, Херсонская область, 4 ноября, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Подразделения российской группировки войск «Днепр» в течение суток уничтожили два скопления украинской армии у островов на Днепре. Об этом 4 ноября рассказал журналистам представитель оперативных служб Херсонской области.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«В результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» на херсонском направлении уничтожены: позиция одного из подразделений ВСУ в районе населённого пункта Понятовка, потери ВСУ в живой силе — шесть убитых и двое раненых; скопление живой силы противника в районе острова Крынки, потери ВСУ в живой силе — 14 убитых; скопление живой силы противника в районе острова Мелкий, потери ВСУ в живой силе — 10 убитых», — сказал он.

Представитель оперативных служб уточнил, что российские военные также уничтожили позицию ВСУ в островной зоне и пункт временной дислокации украинской армии на каховском направлении.

Он уточнил, что в течение суток 3 ноября ВСУ выпустили 20 артиллерийских снарядов по Крынкам, 12 — по Алёшкам, девять — по Кардашинке, восемь по Песчановке, по семь по Казачьим Лагерям и Сагам.

Как передавало ИА Регнум, ранее, 4 ноября, украинские СМИ сообщили, что в городе Херсоне, временно находящемся под контролем украинской армии, прогремели взрывы. На тот момент в контролируемой Киевом части Херсонской области объявили воздушную тревогу.

Ранее в этот же день в Минобороны заявили о четырёх сбитых над Курской и Белгородской областями дронах ВСУ. Беспилотники самолётного типа сбили дежурные силы ПВО.