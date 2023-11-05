Москва, 5 ноября, 2023, 12:36 — ИА Регнум. Артиллеристы российской Южной группировки войск, действующие под Артёмовском, нанесли удары по позициям 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, расположенным возле посёлка Спорное. Видео 5 ноября распространила пресс-служба Министерства обороны.

Кадр из видео

На кадрах, снятых с беспилотника, видно, как российские войска точными ударами ликвидируют цели, расположенные в лесопосадках и блиндажах.

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«Позиции боевиков 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, выявленные разведкой и операторами БПЛА, уничтожают точным огнём российские военнослужащие артиллерийских подразделений», — говорится в сообщении.

Сегодня, 5 ноября, также стало известно, что военнослужащие группировки «Юг» сорвали попытку украинской стороны эвакуировать с поля боя танк Leopard 2, подбитый возле Авдеевки. Российские миномётчики увидели, что к нему едет техника ВСУ, и, обстреливая район, заставили противника отступить. После этого подбитому танку с помощью БПЛА «Ланцет» прожгли башню, сделав непригодным для ремонта.

Кроме того, в Минобороны сообщили 5 ноября ещё об одном подбитом танке ВСУ под Авдеевкой. Боевую машину поразили противотанковой ракетой, когда она пыталась атаковать российские позиции.