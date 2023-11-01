Рамалла , 1 ноября, 2023, 16:24 — ИА Регнум. Повторный воздушный удар, совершённый Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) по лагерю беженцев Джабалия на севере сектора Газа привёл к гибели десятков человек, сообщило 1 ноября палестинское агентство WAFA.

Global Look Press/Fadi Wael Alwhidi/dpa

Отмечается, что данные о погибших могут вырасти после того, как их уточнят, так как в лагере очень много беженцев.

Как сообщало ИА Регнум, ЦАХАЛ нанесла первый удар по лагерю Джабалия 31 октября. По данным МВД сектора Газа, от удара погибли и пострадали порядка 400 человек. Телеканал Al Jazeera сообщил о более сотни погибших.

В ЦАХАЛ 1 ноября сообщили о проведении прошлой ночью новой серии ударов по целям в секторе Газа. Армейская пресс-служба заявила, что атаки приходятся по объектам палестинского движения ХАМАС. Израильские ВВС наносят удары по палестинскому анклаву с 7 октября после того, как боевики ХАМАС провели беспрецедентную атаку на Израиль.

Саудовский телеканал Al Hadath 30 октября сообщил, что авиация ЦАХАЛ нанесла удары по южным и восточным районам анклава, а также по лагерям беженцев Бейт-Лахия и Байт-Ханун на севере региона и по городу Газе.

Старший преподаватель школы востоковедения ВШЭ Андрей Зелтынь в беседе с ИА Регнум заявил, что действия Израиля похожи не на военную операцию, а на выдавливание боевиков с северной части сектора Газа. Он также усомнился, что у ЦАХАЛ получится выполнить задачу премьер-министра Биньямина Нетаньяху по уничтожению управленческого и военного потенциала ХАМАС, так как руководство движения находится в других странах.