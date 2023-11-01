Женева, Швейцария, 1 ноября, 2023, 23:51 — ИА Регнум. Удары израильских войск по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа могут быть приравнены к военным преступлениям, говорится в заявлении Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

Иван Шилов ИА Регнум

В агентстве расценили действия Израиля как «непропорциональные нападения». Отмечается, что удары израильских сил по объекту спровоцировали большое число жертв среди мирного населения и привели к масштабным разрушениям.

Как сообщало ИА Регнум, 31 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по лагерю Джабалия. МВД сектора Газа заявило, что в результате атаки погибли и пострадали примерно 400 человек.

В свою очередь телеканал Al Jazeera распространил информацию о том, что удар якобы унёс более сотни жизней. Израильские военные подтвердил факт обстрела лагеря беженцев.

Они уточнили, что целью удара стал один из командиров радикального палестинского движения ХАМАС. Кроме того, в ЦАХАЛ назвали трагедией гибель мирных жителей. При этом Израиль возложил ответственность за случившееся гибель на ХАМАС.

1 ноября палестинское агентство WAFA проинформировало, что израильские войска вновь нанесли удар по лагерю беженцев Джабалия. Журналисты сообщили, что повторная атака привела к гибели десятков человек.